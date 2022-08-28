В субботу, 27 августа, были сыграны два матча французской Лиги 1. Счета и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 4 тур

Осер – Страсбур – 1:0

Гол: Перрен, 29

Ланс – Ренн – 2:1

Голы: Фофана, 66, Опенда, 70 – Лаборд, 90+1

В поединке Ланса с Ренном все решили 4 минуты в середине второго тайма. Сначала капитан Ланса Фофана из-за пределов штрафной поразил дальний угол, а впоследствии Апенда реализовал выход один на один после затяжной атаки хозяев и ошибки защитника Ренна.

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Гости ответили голом Лаборда в компенсированное время, но это уже ни на что не повлияло. 2:1 – Ланс с 10 очками вырвался в лидеры чемпионата, но ПСЖ имеет игру в запасе. У Ренна 4 балла.

Напомним, именно Ренн стал одним из соперников Динамо в групповом турнире Лиги Европы. Поединки украинской и французской команд запланированы на 6 и 13 октября.

В другом матче Осер одержал уже вторую победу в сезоне, обыграв Страсбург. Три очка новичкам элитного дивизиона принес точный удар Перрена. Полузащитник точно пробил в дальний угол, на что Страсбург аргументов не нашел. Осер набрал 7 очков, у Страсбурга 2.

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