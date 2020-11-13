Премьер-лига выбрала лучшего футболиста по итогам октября. Им стал нападающий "шпор" Сон Хын Мин.

28-летний представитель Южной Кореи набрал больше всех голосов болельщиков. Соответственно, именно Сон Хын Мин получает звание лучшего игрока Премьер-лиги в октябре, сообщает официальный сайт АПЛ.

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В течение октября Сон забил 4 гола и отдал 2 ассиста – в частности, оформил дубль на Олд Траффорд, когда "шпоры" разбили Манчестер Юнайтед 6:1.

Также на награду претендовали Харри Кейн (Тоттенхэм), Че Адамс (Саутгемптон), Коннор Коуди (Вулверхэмптон), Джек Грилиш (Астон Вилла), Пабло Форналс (Вест Хэм), Кайл Уокер (Манчестер Сити) и Тьягу Силва (Челси).

После 8 туров подопечные Моуринью набрали 17 очков и лишь на один балл отстают от Лестера, который лидирует в чемпионате.

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