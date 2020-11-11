Чергова міжнародна пауза не надто подобається клубам і футболістам у рамках жорсткого графіка, але деякі виконавці щасливі скористатися ситуацією та вперше приїхати до національних збірних.

Англія – Джуд Беллінгем

17-річний хавбек влітку перейшов у Дортмунд для планомірного розвитку кар'єри і не прогадав. У Борусії тінейджер відразу став повноцінним гравцем основи – виходить майже в кожному матчі Бундесліги та ЛЧ, часто отримує місце в старті. Він вже відзначився голом і асистом за німецький клуб.

Беллінгем виступає за молодіжну збірну Англії, але травма Ворда-Прауса відкрила йому шлях в головну команду країни. Гарет Саутгейт віддав перевагу юному Джуду перед Джеймсом Маддісоном і Россом Барклі, які сяють в АПЛ. Англія проведе товариський матч з Ірландією, а в Лізі націй зустрінеться з Бельгією та Ісландією.

Легенда у 17 – портрет тінейджера, за якого Борусія заплатила ціну Ярмоленка, "взувши" МЮ

Франція – Маркус Тюрам

Ще одна зірочка з Бундесліги виходить на міжнародну арену. Син Ліліана Тюрама отримав виклик у національну збірну, провівши ударний попередній сезон (10 голів + 8 асистів) і хороший старт поточного. Його зв'язка з іншим французом Плеа сяє ефективністю, а робота під керівництвом Марко Розе в Борусії М розвиває Маркуса в плані тактичної грамотності.

Тюрам-молодший дублем відзначився у воротах Реала, після чого взяв участь у побитті Шахтаря в Лізі чемпіонів. За ним полюють топ-клуби, а дебют за збірну Франції накине декілька мільйонів до його ціни. Зважаючи на пошкодження Комана та Мбаппе, Маркус повинен отримати ігровий час на флангах атаки "гальських півнів" у матчах з Фінляндією, Португалією та Швецією.

Як Борусія рве Бундеслігу з Тюрамом в ролі одного з лідерів

Німеччина – Рідле Баку

Йоахім Льов на листопадові матчі назвав розширений склад, а внаслідок травм список став ще більшим. Дебютний виклик у Бундестім отримали Фелікс Удохай, Філіп Макс і Рідле Баку. У двох останніх хороші шанси показати себе – крайніх захисників у належній формі в Німеччини зараз мало.

Баку наприкінці трансферного вікна викупив Вольфсбург, щоб закрити дірку на правому фланзі оборони, а хлопець класно вписався у команду і стає одним з найкращим фулбеків Бундесліги. Макс за 5 років у Аугсбурзі не дочекався пропозиції від німецьких грандів і поїхав у ПСВ підкорювати Нідерланди поруч з Гьотце. Філіпу вже 27, але на нього також варто поглядати одним оком.

На Україну та Іспанію прибережуть перевірених виконавців, а от проти Чехії обидва виходять у старті.

Іспанія – Маркос Льоренте

Льоренте отримав перший виклик до збірної лише у 25 років. Завдячувати потрібно Дієго Сімеоне – аргентинський коуч по-новому розкрив його, перевівши в атаку. Маркос ще до пандемії дублем на Анфілді приголомшив Ліверпуль, а тепер з Атлетіко претендує на чемпіонство в Ла Лізі.

Як його використовуватиме Луїс Енріке – інтрига. Дізнаємося в товариському матчі з Нідерландами та в рамках Ліги націй проти Швейцарії з Німеччиною, де "фурія роха" хоче виграти квартет збірної України.

Італія – Давіде Калабрія

Роберто Манчіні сформував широченний склад з футболістами, які не приїжджали в збірну по 2-4 роки. Перший дзвінок з головної команди отримав Давіде Калабрія. Правий захисник отримав місце в основі Мілана й разом з "россонері" підкорює Серію А (найкращий у лізі за єдиноборствами).

У збірній Італії Калабрія може допомогти розвантажити Флоренці (пошкодження) та Д'Амброзіо, хоча ігрові хвилини йому не гарантовані. "Скуадра адзурра" відкатає спаринг проти Естонії, а потім зустрінеться з Польщею та Боснією та Герцеговиною в офіційних матчах.