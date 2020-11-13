Прем'єр-ліга обрала найкращого футболіста за підсумками жовтня. Ним став нападник "шпор" Сон Хин Мін.

28-річний представник Південної Кореї набрав найбільше голосів уболівальників. Відповідно, саме Сон Хин Мін отримує звання найкращого гравця Прем'єр-ліги у жовтні, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Протягом жовтня Сон забив 4 голи та віддав 2 асисти – зокрема, оформив дубль на Олд Траффорд, коли "шпори" розбили Манчестер Юнайтед 6:1.

Також на нагороду претендували Харрі Кейн (Тоттенхем), Че Адамс (Саутгемптон), Коннор Коуді (Вулверхемптон), Джек Гріліш (Астон Вілла), Пабло Форналс (Вест Хем), Кайл Вокер (Ман Сіті) та Тьягу Сілва (Челсі).

Після 8 турів підопічні Моурінью набрали 17 очок та лише на один бал відстають від Лестера, який лідирує в чемпіонаті.

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