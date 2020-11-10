Моуринью собрал символическую сборную игроков, с которыми работал – две суперзвезды оказались вне списка
Жозе Моуринью на протяжении своей карьеры имел возможность работать с лучшими футболистами.
Вполне прогнозируемо большинство игроков, выбранных Моуринью, представляют лондонский Челси, однако звездам Интера и Реала также нашлось место, сообщает dailymail.
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Португалец не был бы собой, если бы не оставил места для сюрприза. Таким можно считать отсутствие двух суперзвезд – капитана Реала Серхио Рамоса и форварда Златана Ибрагимовича, с которым Жозе работал в Интере и Манчестер Юнайтед.
Сборная Моурниью:
Вратарь: Петр Чех
Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас
Полузащитники: Месут Озил, Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард
Нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Эден Азар
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