Жозе Моуринью на протяжении своей карьеры имел возможность работать с лучшими футболистами.

Вполне прогнозируемо большинство игроков, выбранных Моуринью, представляют лондонский Челси, однако звездам Интера и Реала также нашлось место, сообщает dailymail.

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Португалец не был бы собой, если бы не оставил места для сюрприза. Таким можно считать отсутствие двух суперзвезд – капитана Реала Серхио Рамоса и форварда Златана Ибрагимовича, с которым Жозе работал в Интере и Манчестер Юнайтед.

Сборная Моурниью:

Вратарь: Петр Чех

Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас

Полузащитники: Месут Озил, Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард

Нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Эден Азар

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