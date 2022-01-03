Сергей Палкин, генеральный директор "горняков", сообщил о будущем Манора Соломона. Пресса информировала о возможном уходе израильтянина или обмене на Жереми Бога.

"Мы с ним обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад общался с его агентом, поэтому двигаемся в этом направлении.

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Насчет Бога: да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Но если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не самый лучший сезон. Думаю, для этого есть объективные причины.

Если этих игроков сравнить по статистике, то, как в этом сезоне, так и в прошлом, Соломон показал лучший результат, чем Бога. К тому же Манор младше на три года", – цитирует Палкина пресс-служба клуба .

Напомним, Манор перебрался в Шахтер в январе 2019 года. В этом сезоне 22-летний вингер отыграл 26 поединков в футболке "горняков", отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Жереми Бога долгое время связывали с дончанами, но он якобы выбрал Аталанту .

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