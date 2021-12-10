Скауты Сассуоло посетили поединок 5-го тура ЛЧ Интер – Шахтер. Игра 22-летнего израильтянина произвела на итальянцев хорошее впечатление, но сам Соломон через своих агентов сообщил, что пока не рассматривает вариант с переездом в Серию А, информирует Sport5.

Шахтер соревнуется с Аталантой за Бога – дончане предлагают дорогую звезду и 10 миллионов

Приоритетом Манора является АПЛ, а игрок готов покинуть Украину уже в январе. Однако для этого следует получить предложение, которое устроило бы Шахтер. Ранее сообщалось, что "горняки" могут обменять Соломона на Жереми Бога из Сассуоло. Кроме изральского вингера, "оранжево-черные" якобы готовы доплатить еще 10 млн евро.

Соломон перешел в Шахтер в январе 2019-го из Маккаби Петах-Тиква. Его контракт рассчитан еще на один год – до конца 2023-го.

Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?