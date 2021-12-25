Вингер Сассуоло Жереми Бога продолжит выступления в итальянской Серии А.

Аталанта согласовала все детали перехода 24-летнего француза, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Сассуоло устроило предложение в 22 млн евро. Бога долго связывали с Шахтером, однако клуб Руслана Малиновского опередил "горняков". Вскоре вингер должен прибыть на медосмотр и официально подписать контракт с Аталантой.

Добавим, что в этом сезоне Бога провел всего 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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