Аталанта закрыла переход Бога – трансферная победа над Шахтером обошлась бергамаскам в 22 млн евро
23:26 - Читати українською
Вингер Сассуоло Жереми Бога продолжит выступления в итальянской Серии А.
Аталанта согласовала все детали перехода 24-летнего француза, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
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Сассуоло устроило предложение в 22 млн евро. Бога долго связывали с Шахтером, однако клуб Руслана Малиновского опередил "горняков". Вскоре вингер должен прибыть на медосмотр и официально подписать контракт с Аталантой.
Добавим, что в этом сезоне Бога провел всего 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
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