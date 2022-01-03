Сергій Палкін, генеральний директор "гірників", повідомив про майбутнє Манора Соломона. Преса інформувала про можливий відхід ізраїльтянина чи обмін на Жеремі Бога.

"Ми з ним обговорюємо укладання нового контракту, буквально тиждень тому спілкувався з його агентом, тож рухаємося в цьому напрямі.

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Щодо Бога: так, він хороший футболіст, і будь-який тренер був би радий бачити такого гравця у себе в команді. Але якщо сьогодні порівнювати, то Соломон, можливо, показав свій не найкращий сезон. Гадаю, на це є об’єктивні причини.

Якщо цих гравців порівняти за статистикою, то, як цього сезону, так і минулого, Соломон показав кращий результат, ніж Бога. До того ж Манор молодший на три роки", – цитує Палкіна прес-служба клубу.

Нагадаємо, Манор перебрався у Шахтар у січні 2019 року. Цього сезону 22-річний вінгер відіграв 26 поєдинків у футболці "гірників", відзначився чотирма голами й двома асистами. Жеремі Бога ж тривалий час пов'язували із донеччанами, але він нібито обрав Аталанту.

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