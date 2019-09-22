toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Солари может возглавить Интер Майами

11:16 45 Читати українською
Солари может возглавить Интер Майами
Сантьяго Солари / Getty Images Sport

Экс-наставник мадридского Реала Сантьяго Солари близок к переезду в США.

Аргентинский специалист Сантьяго Солари близок к назначению на пост главного тренера футбольного клуба Интер Майами, сообщает BeIN SPORTS.

Давид Силва перейдет в Интер Майами в конце сезона, – СМИ

Напомним, одним из владельцев клуба является Дэвид Бекхэм, а сама команда стартует в МЛС со следующего сезона. Ранее сообщалось, что к команде Интера может присоединиться лидер Манчестер Сити Давид Силва. В августе также была информация, что контракт с Интер Майами согласовал форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Бекхэм провел переговоры с представителями Месси по поводу перехода аргентинца в клуб МЛС

Единственным клубом в тренерской карьере Солари был мадридский Реал, где он сначала работал тренером резервной Кастильи, а в октябре прошлого года возглавил первую команду. Неубедительные результаты заставили руководство "сливочных" отправить Сантьяго в отставку и назначить на его место Зинедина Зидана.

Бекхэм строит дрим-тим: Месси, Роналду и Гризманн в одной команде?

blog_ava
Гранада – Барселона: антирекорды "блаугранас", приговор Вальверде, незаметность Лео и справедливый успех андалусийцев
03:05
885
Теги
Интер Майами Интер Майами Сантьяго Солари Сантьяго Солари Мир Давид Силва Давид Силва Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
38
мин
Десна
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук