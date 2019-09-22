Солари может возглавить Интер Майами

Экс-наставник мадридского Реала Сантьяго Солари близок к переезду в США.

Аргентинский специалист Сантьяго Солари близок к назначению на пост главного тренера футбольного клуба Интер Майами, сообщает BeIN SPORTS.

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Напомним, одним из владельцев клуба является Дэвид Бекхэм, а сама команда стартует в МЛС со следующего сезона. Ранее сообщалось, что к команде Интера может присоединиться лидер Манчестер Сити Давид Силва. В августе также была информация, что контракт с Интер Майами согласовал форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

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Единственным клубом в тренерской карьере Солари был мадридский Реал, где он сначала работал тренером резервной Кастильи, а в октябре прошлого года возглавил первую команду. Неубедительные результаты заставили руководство "сливочных" отправить Сантьяго в отставку и назначить на его место Зинедина Зидана.

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