Бекхэм провел переговоры с представителями Месси по поводу перехода аргентинца в клуб МЛС

Экс-полузащитник сборной Англии и владелец Интера Майами Дэвид Бекхэм продолжает искать потенциальных новичков для своего клуба.

Совладелец американского клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим Барселоны и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.

Барселона хочет предложить Месси пожизненный контракт

По информации издания, Бекхэм уже контактировал с менеджерами Месси, чтобы узнать, реален ли переход Лео в его клуб после окончания действующих контрактов.

Одновременно с Бекхэмом за Месси борется Барселона, которая готова предложить Лионелю пожизненный контракт. Сам Месси неоднократно говорил, что выступать за другой клуб в Европе не собирается, кроме как за Барселону, за которую уже сыграл 687 игр и забил 603 гола.

Месси размышляет над возвращением в Ньюэллс Олд Бойз в 2020 году

К слову, 29 января 2018 года, когда Интер Майами был официально включен в список участников MLS, Месси отправил Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: "Кто знает, возможно, через несколько лет вы позвоните мне».