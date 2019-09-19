Давид Силва перейдет в Интер Майами в конце сезона, – СМИ

Полузащитник английского Манчестер Сити Давид Силва следующим летом станет игроком клуба североамериканской МЛС Интер Майами.

Нынешний сезон станет для опытного хавбека последним в футболке Сити, сообщает The Independent.

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По информации издания, Давид Силва после кампании 2019/20 переедет за океан. Испанец должен стать первым звездным новичком Интера Майами. Одним из совладельцев флоридцев является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб в сезоне-2020 возьмет старт в североамериканской МЛС.

Давид Силва защищает цвета Манчестер Сити с 2010 года и завоевал с командой 4 чемпионских титула в АПЛ. Ранее полузащитник рассматривал вариант с возвращением на родину следующим летом. В частности, интерес к Силве проявлял Лас-Пальмас.

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