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Соларі може очолити Інтер Маямі

11:13 110 Читать на русском
Соларі може очолити Інтер Маямі
Сантьяго Соларі / Getty Images Sport

Екс-наставник мадридського Реала Сантьяго Соларі близький до переїзду у США.

Аргентинський фахівець Сантьяго Соларі близький до призначення на посаду головного тренера футбольного клубу Інтер Маямі, повідомляє BeIN SPORTS.

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Нагадаємо, одним із власників клубу є Девід Бекхем, а сама команда стартує в МЛС з наступного сезону. Раніше повідомлялося, що до команди Інтера може приєднатися лідер Манчестер Сіті Давід Сілва. У серпні також була інформація, що контракт з Інтер Маямі погодив форвард ПСЖ Едінсон Кавані.

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Єдиним клубом у тренерській кар'єрі Соларі був мадридський Реал, де він спершу працював тренером резервної Кастільї, а в жовтні минулого року очолив першу команду. Непереконливі результати змусили керівництво "вершкових" відправити Сантьяго у відставку і призначити на його місце Зінедіна Зідана.

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