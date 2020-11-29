Сегунда, 15-й тур

Альбасете – Тенерифе – 0:2

Голы: Шашуа, 67, Соль, 84

Филиппов отличился ассистом, но Сент-Трюйден упустил важную победу на последних минутах

Гости завладели преимуществом с первых минут поединка, но до перерыва счет не был открыт. Во втором тайме игроки Тенерифе спокойно отличились двумя мячами, один из которых забил форвард Динамо Фран Соль.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля начал встречу со скамейки запасных и вышел на поле лишь на 71-й минуте, но это не спасло хозяев.

После 15-ти туров Тенерифе расположился на 17-й строчке, Альбасете остается на последнем месте (22).

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