Сегунда, 15-й тур

Альбасете – Тенеріфе – 0:2

Голи: Шашуа, 67, Соль, 84

Філіппов відзначився асистом, але Сент-Трюйден втратив важливу перемогу на останніх хвилинах

Гості заволоділи перевагою з перших хвилин поєдинку, але до перерви рахунок не був відкритий. У другому таймі гравці Тенеріфе спокійно відзначились двома м'ячами, один з яких забив форвард Динамо Фран Соль.

Нападник Альбасете Роман Зозуля розпочав зустріч з лави запасних і вийшов на поле лише на 71-й хвилині, але це не врятувало господарів.

Після 15-ти турів Тенеріфе розташувався на 17-й сходинці, Альбасете залишається на останньому місці (22).

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