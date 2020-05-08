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Соль в Динамо разговаривает на хорошем украинском – испанец показал, как это выглядит

17:05 28 Читати українською
Соль в Динамо разговаривает на хорошем украинском – испанец показал, как это выглядит
Фран Соль / Фото из открытых источников

Форвард киевского Динамо Фран Соль продемонстрировал неплохое знание "соловьиной".

"С партнерами по команде я разговариваю на английском, русском, немного на украинском. Первыми словами, которые выучил на русском, было: "Привет, как дела, меня зовут Фран".

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А на украинском – "як справи", "дуже добре", "а у тебе", "до побачення", "дякую", "смачного", "пиво", "база". Мне, испанцу, немного трудно учить русский и украинский, но в целом мне нравится изучать языки", – цитирует Соля официальная страница Динамо.

Напомним, 28-летний испанец перешел в Динамо в январе 2019-го из нидерландского клуба Виллем II при 3,5 млн евро. В текущем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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