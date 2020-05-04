Соль определился со своим будущим в Динамо – испанца сватали в серьезные клубы

Нападающий киевского Динамо Фран Соль настроен бороться за улучшение своего положения в столичной команде.

Недавно в украинских СМИ появилась информация, что Динамо сохраняет надежды выгодно продать Франа Соля. Испанским нападающим якобы интересуются далеко не маленькие клубы.

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Однако, Футбол 24 стало известно из близких к Солю источников, что эта информация не соответствует действительности. У нападающего нет и не было предложений от других клубов. Франа и его семью устраивает Киев в плане быта, а сам он в дальнейшем стремится отплатить Динамо за трансфер и доверие. 28-летний игрок будет бороться за стабильное место в составе "бело-синих".

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. С тех пор Соль сыграл за украинскую команду лишь 18 матчей, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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