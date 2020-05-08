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Соль у Динамо розмовляє гарною українською – іспанець показав, як це виглядає

8 травня 17:05 1841 Читать на русском
Соль у Динамо розмовляє гарною українською – іспанець показав, як це виглядає
Фран Соль / Фото з відкритих джерел

Форвард київського Динамо Фран Соль продемонстрував непогане знання "солов'їної".

"З партнерами по команді я розмовляю англійською, російською, трохи українською. Першими словами, які вивчив російською, було: "Привет, как дела, меня зовут Фран".

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А українською – "як справи", "дуже добре", "а у тебе", "до побачення", "дякую", "смачного", "пиво", "база". Мені, іспанцю, трохи важко вчити російську й українську, але загалом мені подобається вивчати мови", – цитує Соля офіційна сторінка Динамо.

Нагадаємо, 28-річний іспанець перейшов у Динамо в січні 2019-го з нідерландського клубу Віллем ІІ за 3,5 млн євро. У поточному сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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