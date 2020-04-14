Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро

У Игоря Суркиса есть не только балласт, от которого традиционно трудно избавиться. Динамо может и неплохо зарабатывать на своих активах, если изменит стратегию, взяв за пример одноименный клуб из Загреба.

А что если пойти небанальным путем? В случае четвертого подряд пролета мимо Лиги чемпионов (а пока даже за квалификацию борьбу проигрывают), да еще и в условиях пандемии COVID-19, которая влечет за собой финансовый кризис мировых масштабов, Динамо придется еще туже затянуть пояса. Очевидно, что сбыть таких игроков, как Соль или Кадири, очень непросто. Потому что они и киевлянам пользы особой не приносят, чтобы заявить о себе, и контракты заполучили такие, что мало кто захочет тянуть. Если клубу нужно будет зарабатывать на себя, всегда есть непростой выход – продавать лидеров и ключевых игроков основы, пока их стоимость не упадет, а спрос на рынке есть. К счастью, киевляне пока не находятся в патовой ситуации, поэтому можно и вкусно поторговаться.

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Карлос Де Пена – от 3 млн евро

Да, уругвайский вингер уже в солидном возрасте, но в Киеве ощутим перебор с атакующими игроками на левом фланге. Вербич не отдает свое, там спокойно могли бы поиграть и Пиварич, и универсал Леднев, когда вернется из аренды, и Цитаишвили бегал там неоднократно. О трансфере словенца, к слову, можно задуматься уже через год – летом 2022 заканчивается контракт, пока об интересе к Беньямину ничего не слышно. В свою очередь Де Пена то Лацио заинтересует, то Рединг.

Попытка №2 ворваться в английский Чемпионшип может принести Динамо хорошие средства. В Англии его хочет не только середняк второго дивизиона, но и еще несколько клубов. Однако именно Рединг вышел в лидеры – зимой клуб за 20 млн евро продал своего вингера в Вест Хэм для конкуренции с Ярмоленко, поэтому даже коронавирусный кризис может не помешать переходу. Практически ровно год назад Де Пена свободным агентом перешел в Динамо. Двумя ассистами завоевал Суперкубок Украины, а в целом выполнил 12 результативных действий за 35 официальных матчей. Если он еще и деньги принесет, окончательно запомнится как трансферный прорыв последних лет.

Никита Бурда – до 5 млн евро

Будем откровенны, Денис Попов сейчас является фаворитом на место правого центрального защитника. На молодежного чемпиона мира уже положили глаз скауты Наполи, и он может принести в будущем не только футбольную славу, но и хороший заработок родному клубу. Бурда же прошлым летом интересовал Рома, не так давно к нему советовали присмотреться Марселю. Конечно, не первая серьезная травма может снизить стоимость 25-летнего центрбека, который ранее оценивали в 4-5 миллионов евро. Однако в условиях хорошей работы агентов Никиту можно продать, выручив неплохие деньги. Возраст игрока такой, что это одна из последних возможностей перейти в один из топ-5 чемпионатов, плюс контракт действует еще 2 сезона.

Томаш Кендзера – 3-5 млн евро

Странно слышать разговоры, когда основного защитника добротной сборной Польши называют балластом в Динамо. Да, без ошибок не обходится, но Кендзера в целом вырос в Киеве, а его ассист на Цыганкова недавно вывел в полуфинал Кубка Украины. Еще несколько лет назад Лацио выбирало между ним и Маркиньосом Сиприано, говорили и о Монако. В итоге один перебрался в Динамо, другой – в Шахтер. Тогда цена Томаша составляла 2,5 млн евро. Сам игрок недавно признался в разговоре с польским СМИ, что мог покинуть Украину еще зимой, но не сошлись в цене.

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В услугах Кендзеры заинтересован "клуб из более сильной лиги", и это точно уровень выше, чем Турция. Грядет последнее лето, когда 25-летнего поляка можно выгодно продать – иначе уйдет свободным агентом в 2021-м. Судя по тому, что менеджеры, представляющие его интересы, также ведут дела Пьонтека, Линетти, Берешински и других игроков с опытом игры в Италии, Серия А может стать приоритетным направлением. Караваев подменяет Кендзеру справа уже сейчас, Тымчик придет еще сильнее после аренды в Заре – выводы напрашиваются очевидные.

Виталий Миколенко – 15 миллионов евро

Второй самый дорогой игрок нынешнего состава киевлян мог бы рвать трансферные рынки сильнейших чемпионатов уже летом 2020-го. Однако перенос Евро на год и неопределенность футбольного будущего в мире вносят определенные коррективы в планы. В первую команду уже стучит Вивчаренко, есть еще Вантух, можно продлить контракт с Пиваричем, замена найдется, а 20-летнему "Миколі" надо подарить шанс развития.

Милан, клубы Манчестера, Наполи – среди тех, кого называли претендентами на Виталия. Миколенко однозначно должен уходить не позднее, чем через год. Молодой и уже с солидным опытом выступлений за Динамо и сборную Украины. Блестящий ассистент, потенциальный центрбек. Итальянские СМИ пишут, что Суркис требует 15 миллионов евро. Цена очень высокая, но украинский защитник этого стоит.

Виктор Цыганков – до 20 миллионов евро

Вице-капитану киевлян идет 23-й год, и это также может быть последний сезон в Украине. Вместе с Миколенко самый большой актив Динамо на трансферном рынке. Безусловно, Цыганков остается лидером команды, несмотря на все травмы и критику, мол не вытягивает каждый матч. Да, упала реализация, внешне стало менее эффектно, но его умение сыграть тонко или компенсировать промахи суперголом издалека никуда не делись. Это все еще самый креативный игрок киевского клуба, хотя конкуренты отыграли побольше.

Уход Виктора сначала может быть болезненным, а предложенные 15-18 миллионов евро традиционно казаться Суркису едва ли не оскорбительной суммой, которую можно подтянуть за счет процента от перепродажи. Если же затянуть, Динамо недополучит выгоду, Леднев и Цитаишвили продолжат подавать надежды со скамейки запасных, а сам игрок будет рисковать повторить судьбу Ярмоленко и Лужного – практика показывает, что нашим легионерам крайне трудно с возрастом пробиться в европейских топ-лигах.

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