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Соль тренируется на крыше дома – очаровательная жена форварда Динамо мотивирует любимого

3 мая 23:12 67 Читати українською
Соль тренируется на крыше дома – очаровательная жена форварда Динамо мотивирует любимого
Фран Соль з дружиною / Фото Instagram

Нападающий Динамо Фран Соль нашел способ поддерживать форму на свежем воздухе.

Фран Соль имеет возможность тренироваться на свежем воздухе, не нарушая карантин. Для этого нападающий Динамо устроил на крыше своего дома импровизированный спортзал.

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Испанец поделился в Instagram видео, где вместе с женой выполняет комплекс упражнений. Стоит отметить, что красотка не уступала своему мужу.

В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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