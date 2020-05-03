Соль тренируется на крыше дома – очаровательная жена форварда Динамо мотивирует любимого

Нападающий Динамо Фран Соль нашел способ поддерживать форму на свежем воздухе.

Фран Соль имеет возможность тренироваться на свежем воздухе, не нарушая карантин. Для этого нападающий Динамо устроил на крыше своего дома импровизированный спортзал.

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Испанец поделился в Instagram видео, где вместе с женой выполняет комплекс упражнений. Стоит отметить, что красотка не уступала своему мужу.

В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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