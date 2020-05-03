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Соль тренується на даху будинку – чарівна дружина форварда Динамо мотивує коханого

3 травня 23:12 1285 Читать на русском
Соль тренується на даху будинку – чарівна дружина форварда Динамо мотивує коханого
Фран Соль з дружиною / Фото Instagram

Нападник Динамо Фран Соль знайшов спосіб підтримувати форму на свіжому повітрі.

Фран Соль має можливість тренуватись на свіжому повітрі, не порушуючи карантин. Для цього нападник Динамо облаштував на даху свого будинку імпровізований спортзал.

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Іспанець поділився в Instagram відео, де разом із дружиною виконує комплекс вправ. Варто відзначити, що красуня не поступалась своєму чоловіку.

У нинішньому сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Відеоновини Динамо Динамо Дружини футболістів Фран Соль Фран Соль
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