Соль тренується на даху будинку – чарівна дружина форварда Динамо мотивує коханого

Нападник Динамо Фран Соль знайшов спосіб підтримувати форму на свіжому повітрі.

Фран Соль має можливість тренуватись на свіжому повітрі, не порушуючи карантин. Для цього нападник Динамо облаштував на даху свого будинку імпровізований спортзал.

Динамо зберігає надії вигідно продати Соля – іспанець цікавить далеко не найменші клуби, – журналіст

Іспанець поділився в Instagram відео, де разом із дружиною виконує комплекс вправ. Варто відзначити, що красуня не поступалась своєму чоловіку.

У нинішньому сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро