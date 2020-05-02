Динамо сохраняет надежды выгодно продать Соля – испанец интересует далеко не самые маленькие клубы, – журналист

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией относительно возможного трудоустройства форварда Динамо Франа Соля.

"Статистика Соля все показывает – 47 голов в 88 матчах за Виллем ІІ, а в Динамо 3 мяча в 19 поединках. О чем тут говорить?

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Самое интересное, что при всей статистике и ужасной истории в Динамо Соль все еще интересует далеко не самые маленькие клубы, у нас есть такая информация. Я очень надеюсь, что Динамо сможет "реализовать" этого игрока", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро.

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