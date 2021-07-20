Нападающий Фран Соль начинает свой путь в составе Эйбара не лучшим образом.

Тест 29-летнего форварда на СOVID-19 оказался положительным, информирует официальный сайт "оружейников".

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Соль сразу был изолирован дома, хотя никаких симптомов болезни у него не обнаружили. Повторные тесты остальных игроков Эйбара были отрицательными. Впрочем, завтрашний спарринг против Логроньеса решили отменить, чтобы избежать лишних рисков.

Напомним, две недели назад Динамо и Эйбар согласовали годичную аренду Соля. Прошлый сезон легионер киевлян провел в составе другого клуба Сегунды – Тенерифе.

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