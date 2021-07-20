"Найкращий венесуельський центрфорвард на цей момент, але одиниці готові визнати це вголос". Так місцевий журналіст Карлос Тараче торік у серпні відреагував на подвиги уродженця тропічного Барінаса в Лізі Європи. Місяць потому Рамірес отримав дебютний виклик до національної команди.

У свої 22 нападник здобув чималий досвід переїздів. Після кількох матчів за дубль Самори 1 травня 2016-го він зіграв прем'єрний поєдинок у складі венесуельського гранда. Проти Естудіантеса де Меріди Рамірес вийшов на 70-й хвилині. Ще 15 хвилин форвард зіграв проти Каракаса в липні того ж року та поїхав на правах оренди до столичного Естудіантеса.

У рамках чемпіонату Рамірес за "академіків" так і не зіграв. Зате двічі з'явився на полі в протистоянні 1/32 фіналу Копа Судамерікана-2017 проти парагвайського Соль де Америка. Та хоч і забив перший на професіональному рівні м'яч, але врятувати столичний клуб від погрому (3:10 за сумою двох матчів) не зумів.

А за якихось три тижні він вже грав у спарингу за чеську Карвіну. Сам трансфер дивувати не повинен. Сілезці активно моніторять венесуельський і бразильський ринки в пошуках неогранованих діамантів, які потім серйозно поповнять клубну казну.

Саме цим шляхом пройшов і Рамірес. Перший сезон у Європі венесуелець витратив на адаптацію. Він рідко грав усі 90 хвилин і кілька разів вилітав із основної обойми Карвіни. Зокрема, після зимової перерви сезону 2017/18 Рамірес 7 турів поспіль не з'являвся на полі. Зрештою, до свого активу форвард записав 20 матчів (1 гол, 4 асисти).

Новий сезон Рамірес провів рівніше. Він рідше випадав із обойми, хоча основним нападником сілезців так і не став. До зими венесуелець зіграв уже 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 4 голи (зокрема, дубль у Кубку Чехії). Перед другим колом тренерський штаб Карвіни вирішив за недоцільне маринувати Раміреса в запасі, та відправив його в оренду до словацької Сеніци.

Тут венесуелець відразу став основним, але не міг забити в стартових для себе чотирьох турах. Прорвало форварда в чвертьфіналі Кубка Словаччини. Сеніца знищила Нітру (5:1), а Рамірес оформив покер. Голи венесуельця показові: двічі втік на побачення з голкіпером і реалізував свої нагоди, один м'яч забив головою, ще один – пострілом із лінії штрафного.

Після кубкової звитяги Сеніца розпочала боротьбу за виживання у "шістці" невдах Фортуни ліги. Ось тут Рамірес і засяяв. Він оформив 5 голів і 3 асисти та чи не найбільше доклався до впевненого збереження Сеніцою прописки в еліті. А ще звернув на себе увагу сильніших клубів.

Перегони за венесуельським нападником виграла Дунайска Стреда. Влітку 2019-го словацький гранд віддав за форварда солідні для тамтешньої першості 500 тисяч євро. Довго Рамірес не запрягав. Він забив 7 м'ячів у чемпіонаті в перший сезон (22 матчі) та додав ще два в півфіналі Кубка Словаччини. Найкращим поєдинком латиноамериканця став двобій із братиславським Слованом. Рамірес записав до свого активу 2+1 і посприяв розгрому "небесно-блакитних" (5:2).

Ті, щоправда, взяли чемпіонський титул, Дунайска Стреда фінішувала третьою, відставши всього на очко від Жиліни. У цьому ж сезоні венесуелець дебютував у єврокубках. Рамірес забив Краковії і афінському Атромітосу в стартових етапах кваліфікації Ліги Європи, але старань форварда виявилося замало для подолання грецького бастіону.

Нарешті сезон 2020/21 став наразі найкращим у кар'єрі Раміреса. Перед стартом кампанії венесуелець забрав улюблену "дев'ятку" та повів ДАК 1904 (інша назва Дунайскої Стреди) до нових вершин. Стараннями форварда та його партнерів команда йшла в лідерах до 12-го туру, однак взяти перше в історії чемпіонство так і не змогла.

Тим не менше, Ерік Рамірес сезон може занести собі лише в актив. Він став другим бомбардиром Фортуни ліги (16 м'ячів) і увійшов до топ-3 асистентів (7 результативних передач). Знову проявив себе в Лізі Європи – Дунайска Стреда з голом венесуельця пройшла Хабнарфьордюр (2:0), перестріляла Яблонец (5:3, асист) і без шансів поступилася ЛАСКу (0:7).

У жовтні 2020-го Рамірес отримав прем'єрний виклик до збірної на матчі кваліфікації до ЧС-2022. За поєдинком проти Колумбії (0:3) форвард спостерігав з трубин, а ось у двобої з Парагваєм (0:1) отримав крихти часу в ендшпілі, та рятівником La Vinotinto стати не зумів.

Через спалах коронавірусу в збірній Венесуели Рамірес отримав шанс поїхати на Копа Амеріка-2021. Він був викликаний для тренувань у паралельній бульбашці й міг замінити когось із хворих. Проте, у фінальний список команди Жозе Перейру не потрапив.

Нинішнє трансферне вікно – хороша можливість для ДАК 1904 вигідно продати венесуельця. Донедавна головним претендентом на форварда був казанський Рубін. Словацькі медіа вже навіть встигли посмакувати "найдорожчий трансфер в історії" команди. Та переїзд у Татарстан зірвався. Подейкують, через небажання самого Раміреса грати в брудні фінансові ігри.

Венесуельська преса пророкувала трансфер до Серії А (Болонья замість венесуельського нападника взяла ван Хойдонка-молодшого), Чемпіоншипа, бодай до грецької Суперліги чи португальської Прімейри. Натомість Рамірес опинився за крок від Динамо. Латиноамериканці – відверто не козир "біло-синіх". Успішні підписання киян з-за океану можна підрахувати на пальцях однієї руки – Діого Рінкон, Даніло Сілва, Бетао, Де Пена.

Ерік Рамірес, однак, нетиповий латиноамериканець. Він не здався, коли попервах було важко в Європі, адаптувався до складних кліматичних умов, освоїв мову та підкорив непоганого рівня чемпіонат. Динамо – чудовий виклик для спраглого до визнання венесуельця. Тим більше, з його позицією у Києві перманентні проблеми...

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю