Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо
Київське Динамо близьке до підписання нападника словацької Дунайскої Стреди. "Футбол 24" знайомить із потенційним новачком чемпіона України Еріком Раміресом.
"Найкращий венесуельський центрфорвард на цей момент, але одиниці готові визнати це вголос". Так місцевий журналіст Карлос Тараче торік у серпні відреагував на подвиги уродженця тропічного Барінаса в Лізі Європи. Місяць потому Рамірес отримав дебютний виклик до національної команди.
У свої 22 нападник здобув чималий досвід переїздів. Після кількох матчів за дубль Самори 1 травня 2016-го він зіграв прем'єрний поєдинок у складі венесуельського гранда. Проти Естудіантеса де Меріди Рамірес вийшов на 70-й хвилині. Ще 15 хвилин форвард зіграв проти Каракаса в липні того ж року та поїхав на правах оренди до столичного Естудіантеса.
У рамках чемпіонату Рамірес за "академіків" так і не зіграв. Зате двічі з'явився на полі в протистоянні 1/32 фіналу Копа Судамерікана-2017 проти парагвайського Соль де Америка. Та хоч і забив перший на професіональному рівні м'яч, але врятувати столичний клуб від погрому (3:10 за сумою двох матчів) не зумів.
А за якихось три тижні він вже грав у спарингу за чеську Карвіну. Сам трансфер дивувати не повинен. Сілезці активно моніторять венесуельський і бразильський ринки в пошуках неогранованих діамантів, які потім серйозно поповнять клубну казну.
Саме цим шляхом пройшов і Рамірес. Перший сезон у Європі венесуелець витратив на адаптацію. Він рідко грав усі 90 хвилин і кілька разів вилітав із основної обойми Карвіни. Зокрема, після зимової перерви сезону 2017/18 Рамірес 7 турів поспіль не з'являвся на полі. Зрештою, до свого активу форвард записав 20 матчів (1 гол, 4 асисти).
Новий сезон Рамірес провів рівніше. Він рідше випадав із обойми, хоча основним нападником сілезців так і не став. До зими венесуелець зіграв уже 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 4 голи (зокрема, дубль у Кубку Чехії). Перед другим колом тренерський штаб Карвіни вирішив за недоцільне маринувати Раміреса в запасі, та відправив його в оренду до словацької Сеніци.
Тут венесуелець відразу став основним, але не міг забити в стартових для себе чотирьох турах. Прорвало форварда в чвертьфіналі Кубка Словаччини. Сеніца знищила Нітру (5:1), а Рамірес оформив покер. Голи венесуельця показові: двічі втік на побачення з голкіпером і реалізував свої нагоди, один м'яч забив головою, ще один – пострілом із лінії штрафного.
Після кубкової звитяги Сеніца розпочала боротьбу за виживання у "шістці" невдах Фортуни ліги. Ось тут Рамірес і засяяв. Він оформив 5 голів і 3 асисти та чи не найбільше доклався до впевненого збереження Сеніцою прописки в еліті. А ще звернув на себе увагу сильніших клубів.
Перегони за венесуельським нападником виграла Дунайска Стреда. Влітку 2019-го словацький гранд віддав за форварда солідні для тамтешньої першості 500 тисяч євро. Довго Рамірес не запрягав. Він забив 7 м'ячів у чемпіонаті в перший сезон (22 матчі) та додав ще два в півфіналі Кубка Словаччини. Найкращим поєдинком латиноамериканця став двобій із братиславським Слованом. Рамірес записав до свого активу 2+1 і посприяв розгрому "небесно-блакитних" (5:2).
Ті, щоправда, взяли чемпіонський титул, Дунайска Стреда фінішувала третьою, відставши всього на очко від Жиліни. У цьому ж сезоні венесуелець дебютував у єврокубках. Рамірес забив Краковії і афінському Атромітосу в стартових етапах кваліфікації Ліги Європи, але старань форварда виявилося замало для подолання грецького бастіону.
Нарешті сезон 2020/21 став наразі найкращим у кар'єрі Раміреса. Перед стартом кампанії венесуелець забрав улюблену "дев'ятку" та повів ДАК 1904 (інша назва Дунайскої Стреди) до нових вершин. Стараннями форварда та його партнерів команда йшла в лідерах до 12-го туру, однак взяти перше в історії чемпіонство так і не змогла.
Тим не менше, Ерік Рамірес сезон може занести собі лише в актив. Він став другим бомбардиром Фортуни ліги (16 м'ячів) і увійшов до топ-3 асистентів (7 результативних передач). Знову проявив себе в Лізі Європи – Дунайска Стреда з голом венесуельця пройшла Хабнарфьордюр (2:0), перестріляла Яблонец (5:3, асист) і без шансів поступилася ЛАСКу (0:7).
У жовтні 2020-го Рамірес отримав прем'єрний виклик до збірної на матчі кваліфікації до ЧС-2022. За поєдинком проти Колумбії (0:3) форвард спостерігав з трубин, а ось у двобої з Парагваєм (0:1) отримав крихти часу в ендшпілі, та рятівником La Vinotinto стати не зумів.
Через спалах коронавірусу в збірній Венесуели Рамірес отримав шанс поїхати на Копа Амеріка-2021. Він був викликаний для тренувань у паралельній бульбашці й міг замінити когось із хворих. Проте, у фінальний список команди Жозе Перейру не потрапив.
Нинішнє трансферне вікно – хороша можливість для ДАК 1904 вигідно продати венесуельця. Донедавна головним претендентом на форварда був казанський Рубін. Словацькі медіа вже навіть встигли посмакувати "найдорожчий трансфер в історії" команди. Та переїзд у Татарстан зірвався. Подейкують, через небажання самого Раміреса грати в брудні фінансові ігри.
Венесуельська преса пророкувала трансфер до Серії А (Болонья замість венесуельського нападника взяла ван Хойдонка-молодшого), Чемпіоншипа, бодай до грецької Суперліги чи португальської Прімейри. Натомість Рамірес опинився за крок від Динамо. Латиноамериканці – відверто не козир "біло-синіх". Успішні підписання киян з-за океану можна підрахувати на пальцях однієї руки – Діого Рінкон, Даніло Сілва, Бетао, Де Пена.
Ерік Рамірес, однак, нетиповий латиноамериканець. Він не здався, коли попервах було важко в Європі, адаптувався до складних кліматичних умов, освоїв мову та підкорив непоганого рівня чемпіонат. Динамо – чудовий виклик для спраглого до визнання венесуельця. Тим більше, з його позицією у Києві перманентні проблеми...
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