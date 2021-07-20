Нападник Фран Соль розпочинає свій шлях у складі Ейбара не найкращим чином.

Тест 29-річного форварда на СOVID-19 виявився позитивним, інформує офіційний сайт "зброярів".

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Соль відразу був ізольований вдома, хоча жодних симптомів хвороби у нього не виявили. Повторні тести решти гравців Ейбара були негативними. Втім, завтрашній спаринг проти Логроньєса вирішили скасувати, щоб уникнути зайвих ризиків.

Нагадаємо, два тижні тому Динамо та Ейбар узгодили річну оренду Соля. Минулий сезон легіонер киян провів у складі іншого клубу Сегунди – Тенеріфе.

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