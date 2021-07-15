29-річний іспанець знову стане татом. Кадрами із вагітною дружиною Соль похизувався у своєму Instagram.

Динамо оголосило про перехід Соля в Ейбар

"Ми з Аідою дуже щасливі оголосити, що очікуємо стати батьками вже вдруге. Цього разу у нас буде дівчинка. Я дуже хочу, щоб вона була з нами", – підписав фото форвард.

Зауважимо, Фран Соль, який вже виховує сина, нещодавно перебрався з Динамо в Ейбар на правах оренди на один сезон. Його контракт з киянами чинний до кінця 2023 року.

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