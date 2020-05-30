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Соль спрогнозировал, когда покинет Динамо

06:00 6 Читати українською
Соль спрогнозировал, когда покинет Динамо
Фран Соль / Фото из открытых источников

Нападающий "бело-синих" Фран Соль пока не планирует менять команду.

"Пока не задумывался об уходе из Динамо. Я из тех футболистов, которые никогда не сдаются. За мой переход были заплачены немалые деньги, меня подписывали с большими надеждами, как игрока, который поможет выйти в Лигу чемпионов.

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Если и решу уйти из Динамо, то хочу сделать это красиво. Будучи уже звездой клуба", – сказал Соль в интервью SportArenaTV.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. С тех пор Соль сыграл за украинскую команду лишь 18 матчей, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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