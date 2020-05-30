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Соль вирішив, коли покине Динамо

06:00 740 Читать на русском
Соль вирішив, коли покине Динамо
Фран Соль / Фото з відкритих джерел

Нападник "біло-синіх" Фран Соль поки не планує змінювати команду.

"Поки не задумувався про відхід з Динамо. Я з тих футболістів, які ніколи не здаються. За мій перехід були заплачені чималі гроші, мене підписували з великими надіями, як гравця, який допоможе вийти в Лігу чемпіонів.

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Якщо і вирішу піти з Динамо, то хочу зробити це красиво. Будучи вже зіркою клубу", – сказав Соль в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019-го. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. Відтоді Соль зіграв за українську команду лише 18 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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