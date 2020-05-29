Соль упрекнул футболистов Динамо в своих игровых проблемах

Испанский форвард Динамо Фран Соль нашел причины своей невыразительной игры в киевском клубе.

"Когда я нахожусь на хорошей позиции или делаю хороший забег – мне не отдают пас. Это все из-за недостатка доверия со стороны партнеров.

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Все началось после травмы плеча. Надеюсь, мне удастся вернуть доверие, и я буду забивать больше голов. Нужно разделять отношения на поле и в жизни. Доверяют больше тем игрокам, которые играют чаще и выступают на поле вместе – они понимают друг друга лучше. После прихода Михайличенко у меня очень мало игрового времени. Могу только усердно работать и улучшать свои футбольные качества", – сказал Соль в интервью SportArenaTV.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. С тех пор Соль сыграл за украинскую команду лишь 18 матчей, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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