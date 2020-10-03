"Спасибо, Динамо! Желаю всего наилучшего в этом сезоне", – коротко, но лаконично написал Фран Соль в своем Instagram.

Динамо официально объявило о переходе Соля в испанский клуб

Напомним, испанец вернулся на родину и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за Тенерифе. Клуб из Канарских островов выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде.

К слову, Фран Соль перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне в активе Соля 3 поединка за "бело-синих" и только один гол – в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

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