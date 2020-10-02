Соль будет играть в составе Тенерифе течение сезона 2020/21 на правах аренды, сообщает офіційний сайт Динамо.

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Отметим, что клуб из Канарских островов выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. До перехода в Динамо Соль играл в составе Реал Мадрид С, Луго, Овьедо, Вильярреал Б, Вильярреал и нидерландского Виллем II.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II при этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне в активе Соля 3 поединка за "бело-синих" и только один гол – в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

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