Наставник Черноморца Роман Григорчук является основным претендентом на должность главного тренера ЛНЗ, сообщает Динамомания.

Клуб Первой лиги уволил главного тренера – на вакантную должность сватают наставника из УПЛ

Кроме 59-летнего коуча черкасский клуб рассматривает также кандидатуры испанских специалистов.

Напомним, за три тура до финиша ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 32 очка. Контракт Григорчука с Черноморцем истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Романа Иосифовича активно сватали в Полесье и Колос (ковалевцы, к слову, вчера получили полноценного главного тренера Александра Поздеева).

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