Дулуб может покинуть ЛНЗ уже в ближайшее время – среди фаворитов культовый тренер из УПЛ и испанские специалисты
Похоже, руководство черкасского клуба разочаровано результатами работы Олега Дулуба.
Наставник Черноморца Роман Григорчук является основным претендентом на должность главного тренера ЛНЗ, сообщает Динамомания.
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Кроме 59-летнего коуча черкасский клуб рассматривает также кандидатуры испанских специалистов.
Напомним, за три тура до финиша ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 32 очка. Контракт Григорчука с Черноморцем истекает 30 июня 2024 года.
Ранее Романа Иосифовича активно сватали в Полесье и Колос (ковалевцы, к слову, вчера получили полноценного главного тренера Александра Поздеева).
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