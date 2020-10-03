Іспанський форвард Фран Соль попрощався з киянами та побажав їм успіхів.

"Дякую, Динамо! Бажаю всього найкращого у цьому сезоні", – коротко, але лаконічно написав Фран Соль у своєму Instagram.

Динамо офіційно оголосило про перехід Соля в іспанський клуб

Нагадаємо, іспанець повернувся на батьківщину і на правах оренди до кінця поточного сезону виступатиме за Тенеріфе. Клуб із Канарських островів виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії – Сегунді.

До слова, Фран Соль перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні в активі Соля 3 поєдинки за "біло-синіх" та лише один гол – у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України.

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