Соболь заинтересовал Леганес

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Эдуард Соболь может продолжить карьеру в испанском Леганесе.

Руководство Леганеса рассматривает вариант подписания украинского защитника, сообщает footballhub.

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Испанский клуб рассматривает Соболя, как потенциальную замену Диего Рико, который может покинуть клуб в ближайшее время, учитывая интерес к испанцу со стороны дортмундской Боруссии.

Напомним, 23-летний защитник принадлежит Шахтеру с 2013 года. Прошлый сезон Соболь провел в аренде в Славии, но не смог закрепиться в основном составе чешского клуба.

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