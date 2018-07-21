Соболь заинтересовал еще два клуба из турецкой Суперлиги

Украина — 20:20 217
-
Шахтер – Динамо: стартовые составы на Суперкубок Украины 2018, дебютанты в обеих командах
-
Шевченко продолжит возглавлять сборную УкраиныСборная Украины — 20:03 116
-
"Ярмоленко будет трансфером сезона": как англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест ХэмАнглия — 19:05 544
-
Ярмоленко провел второй хороший матч за Вест Хэм, но команда украинца не удержала победу над ПрестономАнглия — 19:03 144
-
Милан обновил менеджмент после смены собственника – появился новый президент, ушел исполнительный директорИталия — 14:25 154
Все новости