Соболь заинтересовал еще два клуба из турецкой Суперлиги

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Эдуард Соболь близок к переходу в один из турецких клубов.

23-летний защитник Шахтера заинтересовал турецкие Коньяспор и Антальяспор, сообщает издание FootBoom.

Самым активным в гонке за украинским защитником является Коньяспор, куда недавно перешел экс-игрок Зари Евгений Опанасенко.

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В прошлом сезоне Соболь выступал на правах аренды за чешскую Славию, за которую сыграл 20 матчей, забив один гол.

После окончания прошлого сезона Эдуард вернулся в донецкий клуб, но даже не был внесен в заявку на чемпионат Украины.

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