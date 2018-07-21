toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРЫ

Соболь заинтересовал еще два клуба из турецкой Суперлиги

19:16 68 Читати українською
Соболь заинтересовал еще два клуба из турецкой Суперлиги
Эдуард Соболь / Фото FootBoom

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Эдуард Соболь близок к переходу в один из турецких клубов.

23-летний защитник Шахтера заинтересовал турецкие Коньяспор и Антальяспор, сообщает издание FootBoom.

Самым активным в гонке за украинским защитником является Коньяспор, куда недавно перешел экс-игрок Зари Евгений Опанасенко.

Соболь может перейти в Ризеспор – игрок и клуб уже согласовали контракт

В прошлом сезоне Соболь выступал на правах аренды за чешскую Славию, за которую сыграл 20 матчей, забив один гол.

После окончания прошлого сезона Эдуард вернулся в донецкий клуб, но даже не был внесен в заявку на чемпионат Украины.

Александр Усик и футбол: как сборная Украины потеряла потенциального игрока, а Динамо заполучило рейтингового товарища

Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Турция Антальяспор Антальяспор Коньяспор Коньяспор Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Эдуард Соболь Эдуард Соболь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук