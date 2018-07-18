Новички Шахтера: уже учатся новому у Фонсеки, увлекаются Киевом, равняются на Модрича и мечтают о сборной Бразилии

17 июля на террасе киевского ЦУМа Шахтер презентовал своих пятерых новичков. Главное внимание было приковано к молодым бразильцев Майкону, Фернандо и Маркиньосу Сиприано, которые в перспективе могут стать новыми лидерами горняков.

Чуть меньше внимания было к Мораесу, переход которого уже успели много обсудить, а сам он коротко отметил, что не сделал ничего плохого и чувствует себя спокойно накануне матча со своим экс-клубом Динамо, и к единому украинцу в этой компании – голкиперу Алексею Шевченко.

Мораес будет выступать в Шахтере под 10-м номером

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека говорит, что новички быстро адаптируются в Украине, а они подчеркивают, что им нравится работать с португальцем, который уже многому их научил даже за такой короткий срок.

Фернандо

Киев – прекрасный город. Он мне очень понравился. Адаптация проходит замечательно, привыкаю, мне все нравится.

Были ли у меня предложения от других клубов? У меня было предложение от итальянского Торино. Но я очень рад, что принял предложение от Шахтера, я очень счастлив здесь и надеюсь, что так будет и впредь.

Маркиньос Сиприано

Я всегда играл правого вингера, именно на этой позиции чувствую себя наиболее комфортно.

Когда впервые услышал о Шахтере? Я следил за Шахтером несколько лет, хорошо знаю эту команду. Больше всех из тех игроков, которые были в Шахтере, меня вдохновляет Дуглас Коста. Мы с ним похожи? Так, что-то немного есть, но каждый показывает свою игру. Тем не менее, надеюсь, что достигну того же успеха, что и Дуглас Коста.

Мой кумир детства? Лукас Моура (бывший игрок Сан-Паулу, ПСЖ, а сейчас Тоттенхэма).

Майкон

Почему взял не номер "8", который был у Фреда, а номер "27"? Да, я действительно хотел этот номер, но, насколько я знаю, когда ушел Фред, то его попросил Кайоде. Поэтому он меня опередил. Я выбрал номер с очень важным для меня числом "27", ведь это день рождения моего сына и моей жены.

Заменить Фреда уже в матче против Динамо за Суперкубок? Думаю, что мне надо еще много расти. Я еще не совсем знаю местный футбол, и в любом случае, если играть уже в матче за Суперкубок Украины, буду стараться помочь команде выиграть его.

Мне больше нравится играть в атаке. Но нужно видеть правильный момент, когда идти в атаку, когда надо обороняться, когда надо контролировать зоны риска, где соперник может создать нашей команде сложности. Конечно, любой игрок любит атаковать, но нужно развивать в себе различные качества.

Что значит Барберан (полное имя Майкона – Майкон де Андраде Барберан)? Это итальянское имя. Моя семья со стороны отца происходит из Италии, поэтому такая фамилия.

Есть ли сейчас в футболе идеальный опорный полузащитник? Мы видели на чемпионате мира Модрича, что он делал, как действовал на поле. Это игрок, который меня очень вдохновляет. На него я, возможно, хочу быть похожим.

Алексей Шевченко

Моя любимая команда Милан. С кем бы я хотел сыграть в Лиге чемпионов? Там нет слабых соперников. Я думаю, что у нас будет интересная группа, как и в прошлом сезоне у Шахтера. Надеюсь, что мы покажем хорошую игру. А какие будут соперники – посмотрим.

О работе с Фонсекой

Жуниор Мораес: "Я очень счастлив работать с Паулу Фонсекой. В своей карьере я всегда хотел расти и учиться чему-то новому. Я уже говорил, что работа с ним – это одна из причин, почему я сейчас в Шахтере. Я чувствую себя прекрасно, ведь за достаточно короткий срок я уже многому научился".

Маркиньос Сиприано: "Когда я приехал сюда в мае, я поговорил с Додо, он сказал мне, что Паулу Фонсека хорошо работает с молодыми игроками, знает, как это нужно делать. И за то небольшое время, что я провел здесь, я многому уже научился, ведь он умеет прекрасно все объяснять и доносить молодым игрокам".

Фернандо: "Я рад работать с Фонсекой. Его стиль отличается от того, к чему я привык в Бразилии. И мне нравится работать с ним. Я чувствую доверие и это очень помогает. Я чувствую себя комфортно в команде под его руководством".

Майкон: "Стиль работы Паулу очень интересный. Для нас все отличается от Бразилии, где футбол совсем другой. И для нас это все важно, ведь мы молоды, мы еще растем, добавляем физически, тактически и технически. Паулу уже многому нас научил, надеемся, что так будет и впредь, и мы еще многое узнаем.

Алексей Шевченко: "Я больше провожу времени с тренером вратарей, но я впервые сталкиваюсь с тренером, так грамотно все рассказывает по тактике. Футбол придуман давно, но Паулу его развивает".

О холодных зимах в Украине

Маркиньос Сиприано: "Я приехал в Украину впервые еще в марте и здесь еще была зима. Это было необычно. Но к настоящей зиме я готов, ничего страшного".

Фернандо: "Никогда не видел снег в своей жизни. Не знаю, что это будет. Будет сначала, пожалуй, трудно, но со временем привыкну".

Майкон: "Я слышал, что зимы здесь очень суровые, но я готов. Главное – это помогать Шахтеру. Если зимой будут холодные, ничего страшного. Главное – работать, выигрывать и добиваться цели с командой".

О сборной Бразилии

Футбол 24 поинтересовался у бразильских новичков Шахтера, рассматривают они переход в состав чемпиона Украины также как возможность попасть в будущем в сборную Бразилии.

Майкон: "Конечно, думаю, что мечта абсолютно всех бразильцев выступать за национальную сборную. Мы очень счастливы, что Шахтер является заметным на международной арене, и у нас есть возможность благодаря этой команде однажды попасть в сборную Бразилии. Сейчас нужно работать, достигать результатов, и, возможно, однажды и мы будем там".

Майкон: "Действительно, нужно работать, выходить на новый уровень, и тогда сборная Бразилии когда-то может стать реальностью".

Жуниор Мораес: "Это самая большая мечта в моей карьере сыграть однажды за сборную Бразилии".