Соболь зацікавив Леганес

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Едуард Соболь може продовжити кар'єру в іспанському Леганесі.

Керівництво Леганеса розглядає варіант підписання українського захисника, повідомляє footballhub.

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Іспанський клуб розглядає Соболя, як потенційну заміну Дієго Ріко, який може покинути клуб найближчим часом, зважаючи на інтерес до іспанця з боку дортмундської Борусії.

Нагадаємо, 23-річний захисник належить Шахтарю з 2013 року. Минулий сезон Соболь провів в оренді в Славії, але не зміг закріпитись в основному складі чешського клубу.

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