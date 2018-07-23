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Соболь зацікавив Леганес

18:01 100 Читать на русском
Соболь зацікавив Леганес
Едуард Соболь / Фото ФК Шахтар

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Едуард Соболь може продовжити кар'єру в іспанському Леганесі.

Керівництво Леганеса розглядає варіант підписання українського захисника, повідомляє footballhub.

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Іспанський клуб розглядає Соболя, як потенційну заміну Дієго Ріко, який може покинути клуб найближчим часом, зважаючи на інтерес до іспанця з боку дортмундської Борусії.

Нагадаємо, 23-річний захисник належить Шахтарю з 2013 року. Минулий сезон Соболь провів в оренді в Славії, але не зміг закріпитись в основному складі чешського клубу.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Чемпіонату Іспанії Едуард Соболь Едуард Соболь Трансфери Леганес Леганес Трансфери Шахтаря
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