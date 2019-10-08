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Соболь: Эти полшага до Евро-2020 – самые тяжелые

11:52 16 Читати українською
Соболь: Эти полшага до Евро-2020 – самые тяжелые
Едуард Соболь / УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь убежден, что команде Андрея Шевченко ни в коем случае нельзя недооценивать сборную Литвы в матче отбора к Евро-2020

 

"Эти полшага до Евро – самые тяжелые и самые ответственные. Каждый настраивается серьезно. Будем готовится к сопернику. Каждая игра тяжелая, и игра с Литвой – не исключение", – сказал Соболь в эфире Футбол News.

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Напомним, в сентябре "сине-желтые" на выезде разгромили Литву со счетом 3:0. Домашний матч против литовцев сборная Украины сыграет 11 октября в Харькове, начало – в 21:45.

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Украина - Литва Эдуард Соболь Эдуард Соболь Сборная Украины
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