Соболь: Эти полшага до Евро-2020 – самые тяжелые

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь убежден, что команде Андрея Шевченко ни в коем случае нельзя недооценивать сборную Литвы в матче отбора к Евро-2020

"Эти полшага до Евро – самые тяжелые и самые ответственные. Каждый настраивается серьезно. Будем готовится к сопернику. Каждая игра тяжелая, и игра с Литвой – не исключение", – сказал Соболь в эфире Футбол News.

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Напомним, в сентябре "сине-желтые" на выезде разгромили Литву со счетом 3:0. Домашний матч против литовцев сборная Украины сыграет 11 октября в Харькове, начало – в 21:45.

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