Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

Национальной команде Украины осталось провести 3 поединка в отборе на чемпионат Европы-2020. "Футбол 24" разобрался, что нужно подопечным Андрея Шевченко для оформления путевки на континентальный форум.

Сборная Украины готовится к очередным матчам отбора на Евро-2020. "Сине-желтые" 11 октября в рамках 7-го тура примут Литву на харьковском ОСК Металлист, а 14 числа на НСК Олимпийский в Киеве сыграют против Португалии – действующего чемпиона Европы.

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Напомним, после 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов. Третью позицию группы занимает сборная Сербии, в активе которой 7 зачетных баллов. Напомним, регламент Евро-2020 предусматривает прямую квалификацию на континентальный форум команд, занявших первые два места в каждой отборочной группе.

На 2 прямые путевки в группе B претендуют 3 команды:

Украина – 5 матчей, 13 очков. Остались игры с Литвой, Португалией и Сербией.

Португалия – 4 матча, 8 очков. Остались игры с Люксембургом (дважды), Украиной и Литвой.

Сербия – 5 матчей, 7 очков. Остались игры с Литвой, Люксембургом и Украиной.

Нашей команде осталось провести в отборочном турнире 3 поединка – против Литвы, Португалии и Сербии. Таким образом Украина в оставшихся матчах может добыть 9 очков – естественно, это гарантирует "сине-желтым" даже досрочную квалификацию на чемпионат Европы. Однако благодаря удачным результатам в предыдущих поединках нашей национальной команде достаточно набрать и меньшее количество зачетных баллов.

Поскольку отрыв от третьего места сейчас составляет 6 очков, то несложно подсчитать, что Украине достаточно взять только 4 пункта в трех матчах. Этот результат гарантирует нам выход на Евро-2020 как минимум со второго места, ведь Сербия даже в случае завоевания 9-ти очков наберет только 16 пунктов.

Впрочем, вполне реален и вариант, что Украине будет достаточно даже 3-х пунктов. Так как в случае равенства очков у двух и более команд для определения итогового места первостепенное значение имеют личные встречи и лучшая разница мячей в матчах между этими командами. В июне Украина победила Сербию со счетом 5:0, а в последнем туре поедет в Белград. Допустим, если балканцы одолеют Литву и Люксембург (наберут гипотетических 13 очков), а сборная Украины обыграет Литву и проиграет Португалии (в перспективе 16 очков), то "сине-желтых" устроит даже поражение в Сербии с разницей менее 5 мячей .

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Конечно, существует и вариант, при котором Украине достаточно будет даже двух (в случае, если Литва или Люксембург отберут очки у Сербии) и даже одного очка (ничья в Белграде в последнем туре), но в этом отборочном цикле команда Андрея Шевченко сама является кузнецом своей судьбы. Уже 14 октября мы можем оформить выход на чемпионат Европы, если возьмем даже 4 очка в поединках с Литвой и Португалией.

Даже если наша сборная умудрится выпасть из числа двух лучших команд группы, то существует еще одна возможность квалификации на чемпионат Европы. В 2018 году Украина выиграла свою группу Лиги наций, квалифицировавшись в "финал четырех" дивизиона B. Поэтому в случае невыхода на Евро-2020 через отборочный турнир, в марте следующего года мы получим еще один шанс квалифицироваться на континентальный форум через плей-офф Лиги наций – для этого достаточно выиграть два матча (полуфинал и финал).

Впрочем, будем оптимистами. Сборная Украины своими выступлениями в текущем отборочном турнире, который можно назвать лучшим в истории "сине-желтых", приучила к положительным ожиданиям. Надеемся, что уже через неделю наша страна будет праздновать досрочный выход на Евро-2020.

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет в 12-ти городах Европы с 12 июня по 12 июля. Финал турнира состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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