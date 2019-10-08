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Шевченко провел шуточный боксерский спарринг с ассистентом

11:16 60 Читати українською
Шевченко провел шуточный боксерский спарринг с ассистентом
Андрей Шевченко / УАФ

Во время подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии в лагере сборной Украины царит хорошая рабочая атмосфера.

В частности, главный тренер команды Андрей Шевченко выполнил серьезный комплекс упражнений для поддержания физической формы, а также немного поспарринговал с членом тренерского штаба "сине-желтых" Андреа Малдерой.

Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины

Напомним, свои очередные матчи в отборе Евро-2020 сборная Украины сыграет 11 и 14 октября против Литвы и Португалии соответственно.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

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