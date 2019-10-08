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Соболь: Ці півкроку до Євро-2020 – найважчі

11:52 316 Читать на русском
Соболь: Ці півкроку до Євро-2020 – найважчі
Едуард Соболь / УАФ

Захисник збірної України Едуард Соболь переконаний, що команді Андрія Шевченка ні в якому разі не можна недооцінювати збірну Литви у матчі відбору до Євро-2020.

 

"Ці півкроку до Євро – найважчі і найвідповідальніші. Кожен налаштовується серйозно. Будемо готується до суперника. Кожна гра важка, і гра з Литвою – не виняток", – сказав Соболь в ефірі Футбол News.

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Нагадаємо, у вересні "синьо-жовті" на виїзді розгромили Литву з рахунком 3:0. Домашній матч проти литовців збірна України зіграє 11-го жовтня в Харкові, початок – о 21:45.

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Збірна України Україна - Литва Едуард Соболь Едуард Соболь
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