Соболь: Ці півкроку до Євро-2020 – найважчі

Захисник збірної України Едуард Соболь переконаний, що команді Андрія Шевченка ні в якому разі не можна недооцінювати збірну Литви у матчі відбору до Євро-2020.

"Ці півкроку до Євро – найважчі і найвідповідальніші. Кожен налаштовується серйозно. Будемо готується до суперника. Кожна гра важка, і гра з Литвою – не виняток", – сказав Соболь в ефірі Футбол News.

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Нагадаємо, у вересні "синьо-жовті" на виїзді розгромили Литву з рахунком 3:0. Домашній матч проти литовців збірна України зіграє 11-го жовтня в Харкові, початок – о 21:45.

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