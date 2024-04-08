Минай весной демонстрирует хороший футбол и стабильно набирает очки, постепенно приблизившись к подъему из зоны вылета. В случае домашней победы над Полесьем закарпатцы вплотную приблизились бы к зоне плей-офф. Шансы на успех казалось хорошими, ведь житомиряне же не выиграли ни одного матча с 11 ноября, потерпев пять поражений подряд.

Уже на 30-й секунде показалось, что поединок будет даваться "лисам". Голкипер Кудрик при выносе выбил мяч в Устименко, однако тот не смог наказать за обрезку. Оказалось, что это случайность – Полесье сразу же захватило инициативу и едва не забило на 1-й минуте. Смоляков вошел на левый край штрафной и сбросил под удар Назаренко, а тот пробил мимо дальней штанги.

На 8-й Козак сместился с правого фланга и бахнул под ближнюю (Кемкин парировал), а на 10-й счет был открыт. Крушинский выполнил подачу с правого полуфланга, а Луифер замкнул головой с линии вратарской. 0:1!

Хозяева могли отыграться в результате пенальти. Козак на 17-й минуте выбивал мяч из пределов собственной штрафной и задел ногу Чуева, однако даже на видеоповторах было трудно понять, был ли там фол. Арбитр Игорь Пасхал решил, что не было, поэтому 11-метровый не назначили.

После этого игра остановилась на минуту из-за воздушной тревоги, а сразу после возобновления игры Полесье забило второй гол. Козак выполнил подачу со стандарта, Кушниренко с линии вратарской сбросил Луиферу, а тот расстрелял ворота метров с 10-ти – 0:2!

Этот гол выбил Минай из колеи. До завершения первого тайма гости доминировали, чудом не устроив разгром. Мощный удар Кушниренко из-за пределов штрафной в правый угол потянул Кемкин, Мустафаев с передачи Таллеса бахнул мимо ближней стойки, а Луифер получил заброс из глубины и пробил с близкого расстояния – слишком слабо! В итоге, отдыхать команды отправились при счете 0:2.

В начале второго тайма ничего не изменилось. Лонгшот Козака на 53-й минуте прошел мимо дальней штанги, а затем у Миная сломался один из последних защитников (Чуев). В конце концов, дело завершилось третьим голом – это Мустафаев получил проникающий пас от Таллеса и выстрелил в ближнюю девять. 0:3.

Сергей Шищенко сразу же провел 4 замены (а до этого еще одну). Игра была сделана, однако Минай не сдавался. На 65-й минуте Устименко получил передачу в штрафную и переиграл Кудрика, размочив счет.

Свежий Будковский на 72-й минуте даже мог восстановить преимущество Полесья в три гола, замыкая подачу ударом под перекладину, но Кемкин парировал. При этом он столкнулся с соперником и сломал нос, причем Филиппу пришлось покинуть поле. А замен то больше не было!

Закарпатцы с новыми силами пошли вперед. Шикарный лонгшот Вакулы на 75-й минуте не без труда вытащил Кудрик. На 84-й Семотюк пробивал в падении через себя метров с 10-ти, но в дальний угол не попал. Ну а на 87-й Устименко сократил отставание до минимума – Денис замкнул навес Вакулы. 2:3!

Полесье вдесятером зашаталось. Минай же пошел на штурм, едва не спасшись на последних секундах. Семотюк падал в штрафной площади после контакта с Кравцом, хозяева стали требовать пенальти, однако после просмотра видеоповтора пенальти не назначили. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Полесья со счетом 3:2!