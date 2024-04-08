Нападающий Полесья Филипп Будковский травмировался во втором тайме матча против Миная. 32-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте, но не смог завершить игру. В одном из эпизодов он столкнулся головами с соперником, после чего ему оказали помощь врачи. Он покинул поле и больше не вернулся.

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Интересно, что на тот момент (житомирцы выигрывали 3:1) команда использовала все свои замены, поэтому вынуждена была доигрывать в меньшинстве. В послематчевом комментарии исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко подтвердил повреждение своего подопечного.

"Пока не знаю, какой характер травмы, но у Будковского – перелом лицевой кости лица. Очень тяжелая травма, скорее всего", – сказал Шищенко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, неудачи преследуют Будковского во втором матче подряд – ранее в полуфинале Кубка Украины с Ворсклой при счете 0:1 он не смог реализовать пенальти.

Полесье прервало 8-матчевую безвыигрышную серию, удержав победу над Минаем – закарпатцы едва не отыгрались с 0:3