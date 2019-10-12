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Смоллинг рассыпался в комплиментах Фонсеке

17:32 43 Читати українською
Смоллинг рассыпался в комплиментах Фонсеке
Крис Смоллинг / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за Рому, рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки.

"Фонсека – очень умный. Во время нашей первой беседы по телефону, я был в Манчестере. Паулу рассказал мне, какого защитника хочет, какие мои характеристики поразили его, и как он видит меня в команде.

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Он заставил меня почувствовать себя хорошо, и как только звонок закончился, я сказал себе: "Давай сделаем это". С ним приятно работать, его атакующий стиль подходит мне. Кажется, я чему-то учусь здесь каждый день, я чувствую себя очень хорошо. Здесь, возможно, все идет даже лучше, чем я ожидал", – поделился Смоллинг в комментарии сайту журналиста Альфредо Педуллы.

К слову, англичанин присоединился к Роме на правах аренды прошлым летом, и уже провел 3 матча за "волков".

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Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека Крис Смоллинг Крис Смоллинг Рома Рома
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