Смоллінг розсипався в компліментах Фонсеці

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг, який виступає на правах оренди за Рому, розповів про роботу під керівництвом Паулу Фонсеки.

"Фонсека – дуже розумний. Під час нашої першої розмови по телефону, я ще був в Манчестері. Паулу розповів мені, якого захисника хоче, які мої характеристики вразили його, і як він бачить мене в команді.

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Він змусив мене відчути себе добре, і як тільки дзвінок закінчився, я сказав собі: "Давай зробимо це". З ним приємно працювати, його атакуючий стиль підходить мені. Здається, я чомусь вчуся тут кожного дня, я почуваюсь дуже добре. Тут, можливо, все йде навіть краще, ніж я очікував", – поділився Смоллінг в коментарі сайту журналіста Альфредо Педулли.

До слова, англієць приєднався до Роми на правах оренди минулого літа, і вже провів 3 матчі за "вовків".

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