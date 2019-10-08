Фонсека дисквалифицирован за оскорбление арбитра

Паулу Фонсека в скандальном эпизоде / Фото RomaPress

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека не поможет своей команде в ближайших матчах Серии А.

Паулу Фонсека получил дисквалификацию на два следующих поединка своей команды в Серии А, сообщает football-italia.

Фонсека сорвался на арбитра матча с Кальяри и был удален

Причиной такого решения стала чрезмерная эмоциональность португальского специалиста. В матче 7-го тура против Кальяри (1:1) арбитр отменил гол Ромы, что стало причиной порции неприятных слов от Фонсеки в адрес судьи.

В следующих двух турах "волки" сыграют против Сампдории и Милана. Сейчас столичная команда находится на 5-м месте, имея в активе 12 очков.

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