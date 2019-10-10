Фонсека поки не вражає в Ромі: старі проблеми португальця, скандальна дискваліфікація та необхідність революції

"Футбол 24" аналізує виступи Роми під керівництвом Паулу Фонсеки – колишнього наставника Шахтаря, який проміняв Україну заради роботи в столиці Італії.

"Я впевнений, що зможу виграти з Ромою трофей", – перша прес-конференція Паулу Фонсеки на посаді головного тренера італійського клубу була сповнена оптимізму. Після трьох років, проведених у Шахтарі, португалець нарешті отримав новий виклик та шанс проявити себе у топ-чемпіонаті Європи. Рома, яка провалила сезон 2018/19, влаштувала чергову революцію, дещо несподівано вирішивши зробити ставку на Фонсеку. Екс-керманич "гірників" отримав солідний контракт, увійшовши у топ-5 найвисокооплачуваніших тренерів Серії А.

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Втім, наразі справи Фонсеки у Вічному місті йдуть не найкращим чином. Справа навіть не стільки в турнірному становищі Роми, яку від зони Ліги чемпіонів відділяє лише 1 очко – в столичному клубі накопичилося надто багато різноманітних проблем, які екс-керманич Шахтаря та керівництво Роми наразі не змогли вирішити.

Відсутність лідера та необхідність революції

Другий рік поспіль Рома втрачає найкращих гравців та найбільші харизми. Влітку 2018-го "вовків" покинули Аліссон, Наінгголан та Стротман, а по завершенні сезону 2018/19 клуб продав Костаса Маноласа в Наполі та не запропонував новий контракт легендарному Даніеле Де Россі, який на правах вільного агента перейшов у Бока Хуніорс. Стефан Ель-Шаараві – ще одна доволі важлива одиниця для "джалороссі"– вирушив на заробітки в Китай.

Таким чином, Фонсека серед усіх колишніх лідерів Роми отримав у своє розпорядження лише Едіна Джеко (та й той був близьким до відходу), Алессандро Флоренці, Дженгіза Ундера, Федеріко Фасіо, Ніколо Дзаньйоло та Александара Коларова. Турецький вінгер практично весь сезон травмований, Дзаньйоло та Фасіо дещо здали (перший ще надто молодий, тому нестабільність цілком логічна, а аргентинець навпаки з віком втрачає у швидкості). Свій рівень демонструють лише Коларов та Джеко (3 та 4 голи відповідно). Орендований в Арсенала Генріх Мхітарян попри свій потенціал поки не зумів стати своїм у столиці Італії.

Виглядає, що команді бракує лідера, який би міг завести партнерів та "напхати" в критичні моменти. Тренеру, судячи з результатів, теж наразі це не дуже вдається. Домашні нічиї з аутсайдером Дженоа (3:3), Кальярі (1:1) та поразка від Аталанти (0:2) – не зовсім те, на що очікували в помаранчево-червоній частині Риму на старті сезону. 5 місце та 7-очкове відставання від Ювентуса (при тому, що Рома серед усіх сильних команд зіграла тільки з Аталантою та Лаціо) – старт сезону важко назвати вдалим. А могло бути ще гірше, якби не гол Джеко Болоньї на 90+4 хвилині та вирвана перемога в меншості.

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В Шахтарі Фонсека отримав від Мірчі Луческу практично готову команду і зумів втримати її на перших позиціях в Україні – 7 трофеїв за 3 роки роботи. В Ромі все інакше – на момент приходу португальця команда була відверто розібраною, а в літнє трансферне вікно керівництво не надто посилило склад (згадуємо того ж Тайсона, якого дуже хотів бачити наставник, та й сам бразилець марив переходом). Фонсека намагається пристосуватися до наявних умов і продовжує перебудову гри команди, а в таких умовах результат здобувати непросто. Потрібен час, якого Паулу можуть і не дати.

Несприятлива атмосфера в самому клубі

Робота в Італії – це наче ходіння по мінному полі, серйозне випробування для будь-якого тренера. Працюючи на Апеннінах, ти повинен думати не лише про футбольні речі, а й бути готовим взяти на себе будь-який удар, спрямований на клуб. Це постійні стресові умови, неймовірний тиск преси, вболівальників та керівництва практично у кожному клубі. Рома – не виняток, адже зміна наставника для клубу вважається звичним явищем.

Лише з 2016 року головним тренером "вовків" після відставки Руді Гарсії встигли попрацювати Лучано Спаллетті, Еусебіо Ді Франческо та Клаудіо Раньєрі. Загалом Фонсека став вже 9-м наставником Роми за останні 10 років (з урахуванням Ауреліо Андреаццолі, який був виконувачем обов'язків головного тренера в 2013 році). Фанати та керівництво "вовків" багато років живуть невиправданими ілюзіями, тому регулярно вимагають голови тренера після кількох поспіль невдач. Зауважимо, що останній трофей Роми датований ще 2008-м роком – тоді "джалороссі" здобули Кубок Італії.

Виглядає, що атмосфера в Ромі наразі не є найкращою. Скандальний відхід Франческо Тотті, який прямим текстом звинуватив керівництво Роми у перемовинах з Фонсекою без його відома, лише підтверджує проблеми та відсутність єдності в столичному клубі. Підривають імідж Роми і самі ж керівники клубу – нещодавно спортивний директор Джанлука Петракі зазнав нищівної критики за слова: "Футбол – не урок балету для маленьких дівчаток". Ця фраза наробила серйозного галасу в Італії, а функціонер змушений був виправдовуватися. Зрозуміло, що подібні вчинки не приносять користі команді, у якої й так чимало проблем.

Очевидно, що до подібних речей завдяки "зоні кофморту" в Шахтарі Фонсека не звик і не дуже знає, що робити для покращення ситуації в клубі. Нерви здають і в самого португальця – після поєдинку проти Кальярі Паулу настільки обурився рішенням арбітра скасувати гол Роми, що ледь не вліз у бійку після матчу. В Україні подібні речі могли б зійти з рук, в Італії – навряд.

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Вирок не змусив себе довго чекати – двоматчева дискваліфікація Фонсеки на поєдинки проти кризових Сампдорії та Мілана, які вже встигли змінити тренерів. За час роботи в Україні португальцю не були притаманні такі вчинки – людина, в якої все складається добре, не буде піддаватися впливу емоцій та втрачати самоконтроль.

Недовіра молодим футболістам

Навіть Мірча Луческу свого часу заявив, що Фонсека не думає про перспективу Шахтаря, адже практично не вводить у склад команди молодих футболістів. Частково з румуном можна погодитися – за останні роки з усієї плеяди молоді "гірників" заграв лише Микола Матвієнко (та й тому суттєво допоміг скандальний перехід Ярослава Ракицького в Зеніт). Валерій Бондар, Олександр Піхальонок, Данило Сікан, Юхим Конопля, Максим Чех – всі вони, фактично, так і не дочекалися шансу в Шахтарі під керівництвом Фонсеки.

У Ромі ситуація дещо схожа, хоча для справедливості слід зазначити, що римську команду взагалі важко назвати молодою – середній вік футболістів складає близько 27 років. Відповідно, на поле виходять переважно досвідчені виконавці – серед молоді шанс отримували Джастін Клюйверт (20 років), та Ніколо Дзаньйоло (20). Мірко Антонуччі, якому також 20, зіграв лише 1 неповний поєдинок в чемпіонаті та отримав кілька хвилин у Лізі Європи. На цьому список закінчується.

Ні для кого не секрет, що Ромі важко конкурувати у фінансовому плані з Ювентусом, Інтером та Наполі. В такій ситуації виховання власної талановитої молоді могло б стати для "джалороссі" виходом з положення, але наразі керівництво клубу та головний тренер чомусь ігнорують цю проблему, не думаючи про перспективу.

Провальна оборона та проблеми в атаці

На вже згадуваній дебютній прес-конференції в Римі Фонсека заявив, що чемпіонат Італії виграють команди з найкращим захистом, тому головне його завдання – покращення гри насамперед в лінії обороні.

Виходить не дуже (принаймні, на старті сезону). 10 пропущених голів у 7 матчах чемпіонату – менше за Рому пропустили навіть Кальярі, Верона, Удінезе та Брешія. Джанлука Манчіні поки не став повноцінною заміною Костасу Маноласу, Кріс Смоллінг одразу після переходу отримав травму та зіграв лише 3 матчі, а Фасіо – це всього лише Фасіо, який ніколи не вважався еталоном гри в захисті.

Слід зазначити, що порівняно з минулим сезоном захист Роми суттєво оновився – прийшли Діавара, Спінаццола, Смоллінг та Манчіні, а також новий голкіпер Пау Лопес. І хоча не всі з них стали гравцями основного складу, але в такій ситуації говорити про якесь взаєморозуміння – марна справа. Втім, це не виправдовує одразу 10 пропущених голів у поєдинках з Дженоа, Лаціо, Сассуоло, Болоньєю, Аталантою та Кальярі. В активі "джалороссі" лише 1 "сухий" поєдинок в чемпіонаті – проти скромного Лечче. Якщо Фонсека дійсно хотів навести порядок в обороні Роми, то наразі цей задум провалюється.

Інколи огріхи в захисті може виправити атака, але тут теж не зовсім той випадок. Рома забила 12 голів у Серії А – найменше серед команд лідируючої групи. Найкращим бомбардиром "вовків" залишається Едін Джеко (4 забиті м'ячі), Коларов забив тричі, а от інші гравці не можуть похвалитися бомбардирськими здобутками. Клюйверт, Ундер, Мхітарян та Крістанте забили по одному голу. Як бачимо, Нікола Калініч, орендований в Атлетіко, не зміг стати альтернативою Едіну Джеко на позиції центрфорварда.

Фонсека намагається щось змінити – португалець, як і раніше, віддає перевагу своїй улюбленій схемі 4-2-3-1, тасуючи гравців по різних позиціях але поки у нього не дуже виходить. Травматичність насамперед вінгерів (Ундера, Перротті та частково Мхітаряна), відсутність в опорній зоні гравця на зразок Степаненка в Шахтарі та незіграність команди в обороні спричинили не найкращі результати Роми в стартовій частині сезону 2019/20.

Втім, наразі про будь-яку недовіру Фонсеці серед керівництва Роми попри не надто вдалий старт мова не йде. Перерва на матчі національних збірних повинна допомогти екс-наставнику Шахтаря та його тренерському штабу. Часу в португальця не так багато – "мінне поле" Серії А зазвичай не вибачає помилок.

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