После потери очков в матче с Сассуоло (1:1) Жозе Моуринью призвал одного из своих игроков покинуть команду зимой.

После матча с Сассуоло (1:1) главный тренер Ромы Жозе Моуринью быстро определил главного виновника потери очков. "Сегодня я выпустил на поле 16 игроков. Мне понравилось отношение 15 из них. Я предложил шестнадцатому искать в январе новую команду, но я знаю, что он не захочет разрывать действующий контракт", – цитирует Моуринью Voce Giallorossa.

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Редакция портала считает, что виновным в потере очков Моуринью считает правого защитника Рика Карсдорпа. Тренер выпустил нидерландца на замену на 65-й минуте, и именно из его зоны ответственности игроки Сассуоло соорудили гол за пять минут до конца основного времени. Сайт Voce Giallorossa уверенно указывает на Карсдорпа, потому что на послематчевой пресс-конференции Моуринью комментировал игру каждого из игроков, которых заменил. То есть тренер не винит в потере очков кого-то из них.

Во время недавнего римского дерби Моуринью заменил Карсдорпа во втором тайме, после чего нидерландец отправился не на скамейку запасных, а сразу в раздевалку. Такое поведение также не могло остаться незамеченным.

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