Провальный старт Аталанты

Аталанта в последние недели проиграла прямым конкурентам (Наполи и Лацио), но осталась в зоне Лиги чемпионов. Сегодня бергамаски встречались с Лечче – матч против одного из аутсайдеров чемпионата должен был вернуть команду Гасперини в победный ритм. Однако с первых минут стало ясно, что легкой победы не будет.

Малиновский отметился классным ассистом за Аталанту – первое результативное действие в 12 матчах

Лечче высоко прессинговал, играл очень плотно и организованно. Аталанта ничего не могла создать и проваливалась в обороне. Гости регулярно заходили в штрафную. В середине тайма они заслуженно открыли счет, забив после углового. А через две минуты Лечче удвоил преимущество – Ди Франческо воспользовался грубой ошибкой Околи.

Малиновский – главная креативная сила

Впервые за два месяца в старте Аталанты вышел Малиновский. В предыдущих матчах украинец получал позицию десятки и действовал преимущественно в центре, а сегодня он вернулся на привычную позицию поближе к правому флангу. Аталанта в дебюте встречи страдала, а Малиновский был едва ли не единственным в команде, кто пытался обострять. Тянул мяч из глубины, выводил партнеров на удары.

Далеко не каждая попытка Руслана была удачной, несколько атак он испортил, но положительное влияние на игру все равно было больше. Острота его передач составила 0.43xA. Малиновский разогнал контратаку и создал момент для Сапаты. Потом классно отдал на Пашалича, но тот пробить не смог.

Руслан все же добился своего перед перерывом – получил мяч в центре поля и вырезал шикарный вертикальный пас в ногу Сапате. Колумбиец сократил отставание Аталанты. Во втором тайме бергамаски усилили давление на ворота Лечче, а Малиновский оставался острейшим на поле. Украинец отлично исполнил угловой, подав четко на Околи. К сожалению, удар защитника потянул вратарь.

Малиновский стал лучшим игроком матча. Оценки статистических порталов подтверждают визуальное впечатление: SofaScore – 8.2, WhoScored – 7.6, FotMob – 8. Ближе к завершению встречи Руслан перешел в центр и искал коридоры для передач оттуда. Разрядить пушку соперники ему не давали – два удара, которые не создали проблем голкиперу.

Аталанта так и не спасла матч и потерпела третье поражение в сезоне. Лечче имел не меньше шансов забить третий гол. Бергамаски не сделали достаточно даже для ничьей. Рома в параллельном потеряла очки с Сассуолло, поэтому Аталанта осталась в топ-4, имея 27 баллов. Лечче набрал 12 пунктов и оторвался от зоны вылета.