Після втрати очок у матчі з Сассуоло (1:1) Жозе Моурінью закликав одного зі своїх гравців залишити команду взимку.

Після матчу із Сассуоло (1:1) головний тренер Роми Жозе Моурінью швидко визначив головного винуватця втрати очок. "Сьогодні я випустив на поле 16 гравців. Мені сподобалося ставлення 15 із них. Я запропонував шістнадцятому шукати в січні нову команду, але я знаю, що він не захоче розривати чинний контракт", – цитує Моурінью Voce Giallorossa.

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Редакція порталу вважає, що винним у втраті очок Моурінью вважає правого захисника Ріка Карсдорпа. Тренер випустив нідерландця на заміну на 65-й хвилині і саме з його зони відповідальності гравці Сассуоло спорудили гол за п'ять хвилин до кінця основного часу. Сайт Voce Giallorossa впевнено вказує на Карсдорпа, тому що на післяматчевій прес-конференції Моурінью коментував гру кожного з гравців, яких замінив. Тобто тренер не звинувачує у втраті очок когось із них.

Під час недавнього римського дербі Моурінью замінив Карсдорпа у другому таймі, після чого нідерландець вирушив не на лаву запасних, а одразу в роздягальню. Така поведінка також не могла залишитися непоміченою.

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